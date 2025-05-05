حسين لبيب يدعو لاجتماع طاريء لحسم مصير بيسيرو ـ خاص

كتب ـ محمد خيري:

دعا حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاجتماع طاريء عقب التعادل أمام البنك الأهلي.

الزمالك كان قد تعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الإثنين، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة، إن الاجتماع يأتي بعد التعادل مع البنك الاهلي وقبله المصري واستمرار نزيف النقاط والابتعاد عن المنافسة بشكل كبير.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة (40) في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و5نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، فيما رفع التعادل رصيد البنك الأهلي عند النقطة 33 في المركز الخامس.

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