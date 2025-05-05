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فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات انتقالات

10:31 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 7 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
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كتب ـ محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات انتقالات مقبلة.

وكان الزمالك قد تعرض مؤخرًا لإيقاف قيد بسبب مستحقات مالية متأخرة لمحترفه المغربي السابق خالد بوطيب.

وتعادل فريق الزمالك بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي جمعته في وقت سابق من اليوم الإثنين بنظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.


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