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ناصر منسي يعزز صدارته لهدافي الدوري في مباراة البنك الأهلي والزمالك

09:11 م الإثنين 05 مايو 2025

جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

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كتب - محمد عبد السلام:

واصل ناصر منسي لاعب نادي الزمالك، تألقه رفقة الفارس الأبيض بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه اليوم الإثنين أمام البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري.

ورفع منسي عدد أهدافه في بطولة الدوري إلى الهدف رقم 11 متصدرًا لجدول ترتيب هدافي الدوري، ويأتي إمام عاشور لاعب الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- ناصر منسي، الزمالك، 11 أهداف

2- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

3- محمد على حمودة ، غزل المحلة ، 9 أهداف

4- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 9 أهداف

5- شادي حسين ، زد ، 8 أهداف

أرقام ناصر منسي مع نادي الزمالك:

لعب ناصر منسي مع الزمالك 74 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع هدفين.

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ناصر منسي يتطدر هدافي الدوري مباراة الزمالك والبنك الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز
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