الزمالك يتعثر أمام البنك الأهلي في "مباراة +90"

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير: نادر نبيل

تعادل فريق البنك الأهلي بهدفين لمثلهما مع ضيفه الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري.

وتقدم فريق الزمالك بهدف في الدقيقة الأولى ثم تعادل البنك الأهلي من ركلة جزاء سددها أسامة فيصل بالدقيقة 71 ثم سجل سيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 90+1 ثم تعادل ياو أنور للبنك الأهلي بهدف في الدقيقة (90+3).

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة (40) في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف و5نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع، فيما رفع التعادل رصيد البنك الأهلي عند النقطة 33 في المركز الخامس.

ملخص بأبرز أحداث مباراة البنك الأهلي والزمالك :

وقص فريق الزمالك شريط التسجيل سريعًا عن طريق لاعبه ناصر منسي الذي وصلته كرة عرضية في الدقيقة الأولى من يسار الملعب حولها زميله برأسه في الشباك.

وأبعد دفاع نادي الزمالك في الدقيقة الثامنة كرة عرضية أرسلها لاعب البنك الأهلي إسحق يعقوبو من يسار الملعب.

وسدد لاعب البنك الأهلي أحمد ربيع كرة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 18 ولكنها علت المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 22 بعد سقوط حارس مرمى البنك الأهلي عبدالعزيز البلعوطي على أرضية الملعب حتى تلقى الإسعافات وأُستكمل اللقاء.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة 29 بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط زميلهم ناصر ماهر.

وتوقف اللعب في الدقيقة 31 بعد سقوط لاعب الزمالك صلاح الدين مصدق ودخول الجهاز الفني لإسعافه ثم أستأنف اللقاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو سددها أسامة فيصل بنجاح بالدقيقة 71

ونجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 90+1.

ولم تمر سوى 3 دقائق حتى أدك ياو أنور هدف التعادل لفريق البنك الأهلي.