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البنك الأهلي بقوته الهجومية أمام الزمالك

07:36 م الإثنين 05 مايو 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره الزمالك في الدوري.

ويلتقي فريق البنك الأهلي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار ، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي .خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام الزمالك

وجلس على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من: أحمد صبحى، داو سيريل، أحمد ياسر ريان، محمد بسيوني ، سيرجي أكا، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار ، جريندو.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع و 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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