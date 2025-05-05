الزمالك يعلن سبب غياب مصطفى شلبي عن مباراة البنك الأهلي

كتب ـ رامي بشاي:

كشف رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، محمد أسامة، عن سبب غياب لاعب فريقه مصطفى شلبي عن قائمة مباراتهم أمام البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار أسامة في تصريحات صحفية له اليوم إلى إن مصطفى شلبي لاعب الفريق يعاني من آلام في عضلة السمانة، مما أبعده عن مباراة البنك الأهلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك أن مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة، وتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع و 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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