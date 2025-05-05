مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 2
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي

07:13 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (4)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (7)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (6)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (2)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (1)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (10)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (9)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي:

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع و 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

اقرأ أيضًا:

كافو يختار منافس محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية

بيراميدز يكشف حقيقة انتقال ثنائي الفريق للأهلي في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك البنك الأهلي تشكيل الزمالك الزمالك ضد البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان