ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام البنك الأهلي

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة البنك الأهلي.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي:

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع و 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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