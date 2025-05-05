"مستحيل ونتعامل باللائحة".. رد صادم من رابطة الأندية على بيراميدز بشأن تأجيل مباراة سيراميكا

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، موقف رابطة الأندية المصرية المحترفة، من طلب بيراميدز بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طلب النادي تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا؛ بسبب ارتباطه بمباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يستعد لمواجهة صنداونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الذهاب يوم 24 مايو الحالي، بجنوب أفريقيا، وفي الإياب على ملعب الدفاع الجوي يوم 1 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل، ليس لدينا وقت لتأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأضاف المصدر: "عاملنا نادي بيراميدز طبقا للائحة الدوري هذا الموسم، حيث إن مباراة سيراميكا يوم 28 مايو الجاري، ومباراة صنداونز يوم 1 يونيو المقبل، أي أن الفريق سوف يلعب في اليوم الرابع، وذلك وفقًا للائحة، ومن المستحيل تأجيل المباراة".