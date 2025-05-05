بيراميدز يكشف حقيقة انتقال ثنائي الفريق للأهلي في كأس العالم

كتب - محمد القرش:

كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، حقيقة انتقال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم للأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال هاني سعيد عبر إذاعة "أون سبورت": "لم يتواصل الأهلي مع مسؤولي بيراميدز في مصر أو الإمارات للحصول على محمد الشيبي وإبراهيم عادل".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتقام مباراة افتتاح مونديال الأندية بين إنتر ميامي والأهلي يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

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