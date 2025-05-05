مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يكشف حقيقة انتقال ثنائي الفريق للأهلي في كأس العالم

03:57 م الإثنين 05 مايو 2025

شعار بيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد، حقيقة انتقال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم للأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال هاني سعيد عبر إذاعة "أون سبورت": "لم يتواصل الأهلي مع مسؤولي بيراميدز في مصر أو الإمارات للحصول على محمد الشيبي وإبراهيم عادل".

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتقام مباراة افتتاح مونديال الأندية بين إنتر ميامي والأهلي يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مصر.

اقرأ أيضًا:

أشرف داري.. قلب دفاع من زجاج.. 11 إصابة في 5 سنوات والركبة لا تزال تشتكي

"ننتظر خصم الـ3 نقاط".. الزمالك يعلن استمرار بيسيرو حتى نهائي الكأس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز هاني سعيد كأس العالم الأهلي إنتر ميامي إبراهيم عادل محمد الشيبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
فرص أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة