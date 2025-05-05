أشرف داري.. قلب دفاع من زجاج.. 11 إصابة في 5 سنوات والركبة لا تزال تشتكي

كتب - محمد القرش:

انتشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية تشير إلى اقتراب رحيل المدافع المغربي، أشرف داري، عن النادي الأهلي نظرا لكثرة إصاباته.

وأوضحت عدد من التقارير أن اللاعب صاحب الـ25 عاما يعاني من إصابة مزمنه منذ أن كان لاعبا في نادي الوداد المغربي.

تاريخ إصابات أشرف داري في مسيرته الكروية

أول إصابة للمدافع المغربي هي الأكثر خطورة وغيابا في تاريخه المرضي، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء تواجده مع الوداد المغربي في موسم 2019/20.

وأدى الرباط الصليبي إلى غيابه 254 يوما و18 مباراة خلال الفترة من 23 ديسمبر 2019 حتى 21 أغسطس 2020.

وفي الموسم التالي تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن 3 مباريات للمنتخب المغربي خلال 10 أيام في الفترة من 30 يناير 2021 حتى 8 فبراير من نفس العام.

قبل أن تمنعه الإصابة في أوتار الركبة عن مباراتين مع الوداد خلال الفترة من 28 فبراير 2021 حتى 7 مارس من نفس العام.

ولم يسلم أشرف داري من وباء كورونا الذي اجتاح العالم، حيث أصيب لمدة 10 أيام (من 4 يناير 2022 حتى 13 من نفس الشهر).

ومع انتقاله إلى نادي رويال شارلروا البلجيكي في موسم 2023/24 قادما من ستاد بريست على سبيل الإعارة، تجددت الإصابة في أوتار الركبة والتي أبعدته عن مباراتين خلال 11 يوما (من 17 فبراير 2024 حتى يوم 27 من نفس الشهر).

ثم أصيب بمشكلة طفيفة في الركبة على فترتين، يوم 18 أبريل 2024، و4 مايو 2024، قبل أن تنتهي فترة إعارته.

ولم يمر شهرا واحدا من انضمامه للنادي الأهلي، حيث أصيب بالتواء في الكاحل 9 سبتمبر 2024 حتى 18 سبتمبر من نفس الشهر "10 أيام"، ثم تجددت الإصابة مرة أخرى في يوم 29 أكتوبر والتي امتدت 34 يوما.

ومع عودته من الإصابة في يوم 1 ديسمبر 2024، تعرض للإصابة في أوتار الركبة غاب على إثرها 9 مباريات و39 يوما (7 يناير 2025 حتى يوم 14 فبراير).

وخلال مباراة الأهلي وبتروجيت التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وحرص الجهاز الفني على استبدال اللاعب فور شكواه من الإصابة لتجنب تفاقمها.

وبذلك يكون تاريخ إصابات أشرف داري كالتالي: 11 إصابة، غاب 399 يوما، غاب 45 مباراة.