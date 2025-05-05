"ننتظر خصم الـ3 نقاط".. الزمالك يعلن استمرار بيسيرو حتى نهائي الكأس

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي ينتظر قرار لجنة التظلمات يوم 8 مايو الجاري من أجل حسم مصير خصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " بيان نادي الزمالك واضح وللرد على الأخطاء التي نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وننتظر قرار لجنة التظلمات وخصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي".

وأضاف: "لا يوجد أي قرارات ضد البرتغالي جوزيه بيسيرو، والمدرب مستمر في عمله كمدير فني لنادي الزمالك، حتى نهائي الكأس أمام بيراميدز، ولا يوجد أزمة".

وعن زيزو: "اللاعب حضر إلى النادي دون إخطار مسبق، ولم يتعرض لأي مضايقات على الإطلاق أو خطورة، واللاعب لا يوجد له مستحقات عن سنوات سابقة".