مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"ننتظر خصم الـ3 نقاط".. الزمالك يعلن استمرار بيسيرو حتى نهائي الكأس

02:57 م الإثنين 05 مايو 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي ينتظر قرار لجنة التظلمات يوم 8 مايو الجاري من أجل حسم مصير خصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " بيان نادي الزمالك واضح وللرد على الأخطاء التي نتعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وننتظر قرار لجنة التظلمات وخصم الـ 3 نقاط من النادي الأهلي".

وأضاف: "لا يوجد أي قرارات ضد البرتغالي جوزيه بيسيرو، والمدرب مستمر في عمله كمدير فني لنادي الزمالك، حتى نهائي الكأس أمام بيراميدز، ولا يوجد أزمة".

وعن زيزو: "اللاعب حضر إلى النادي دون إخطار مسبق، ولم يتعرض لأي مضايقات على الإطلاق أو خطورة، واللاعب لا يوجد له مستحقات عن سنوات سابقة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سالم نادي الزمالك النادي الأهلي برنامج زملكاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"399 يوما تشهد".. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟

إعلان

إعلان

مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
فرص أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة