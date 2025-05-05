لليوم الثاني.. زيزو يصل نادي الزمالك لخوض تدريبات المستبعدين

وصل أحمد سيد زيزو منذ قليل، إلى مقر نادي الزمالك من أجل حضور مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحضر زيزو إلى مقر نادي الزمالك، اليوم بمفرده، دون وجود أي شخص معه، من أجل الخضوع لمران المستبعدين، في ظل ابتعاده عن التدريبات الجماعية بعد انقطاعه لفترة عن المران.

وجاء حضور زيزو للمران لليوم التالي على التوالي، بعد حضوره مران الأمس، بمفرده، بعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق.

وكان زيزو قد شارك في مران نادي الزمالك، بالأمس الأحد لأول مرة بعد غياب 26 يومًا.

وانقطع زيزو عن تدريبات نادي الزمالك؛ بسبب أزمة تجديد عقده مع النادي وتوقيعه للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات.

ورفض زيزو أيضا الخضوع للتحقيقات أو للمشاركة في التدريبات، بسبب ما وصفه بيان رسمي من محامي اللاعب بـ"عدم الشعور بالأمان".