"بقاؤه مبقاش سهل".. أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل حارس الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقترب رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق من أجل التجديد حتى الآن.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "حمزة علاء عنده عرض أوروبي من فرنسا، مش دوري ممتاز لكن حمزة عايز يخرج عشان يلعب، الأمر مبقاش سهل أن حمزة علاء يكمل مع النادي الأهلي".

وأضاف: "حمزة كان اقترب من تجديد تعاقده مع الأهلي أثناء وجود الكابتن محمد رمضان لكن الأمور ابتعدت تاني، ومجلس إدارة الأهلي أخبره بضرورة أن يحسم قرارك".

واختتم تصريحاته: "أنا من وجهة نظري لازم تصبر شوية في الأمور التفاوضية دي، ودي ملهاش علاقة بموضوع رمضان صبحي بالمناسبة عشان الناس متربطش الأمور ببعض".