5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من إصابات عديدة، خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز، من أجل الاستمرار في المنافسة، وتعويض التعادل في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بيراميدز صاحب الـ47 نقطة، وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

5 غيابات للزمالك في مواجهة البنك الأهلي

ويعاني الزمالك من 5 غيابات، في مواجهة البنك الأهلي لأسباب مختلفة وهم:

-محمود شيكابالا (الإصابة في الركبة).

-محمود جهاد (شد في العضلة الخلفية).

-أحمد الجفالي (شد في الأمامية)

-استمرار غياب محمد عبد الشافي وأحمد حمدي لعدم الجاهزية