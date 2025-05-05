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عقوبة جديدة من الزمالك ضد زيزو بعد عودته للتدريبات

11:40 ص الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو
  • عرض 9 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 9 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 9 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 9 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 9 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 9 صورة
    زيزو
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك قرر تطبيق لائحة العقوبات على أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، بعد حديثه للإعلام بدون إذن.

وعاد "زيزو" للتدريبات في نادي الزمالك، أمس الأحد لأول مرة منذ 26 يوما، بعدما تم استبعاده من مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما كشف مسؤول الزمالك توقيعه للنادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "علمنا من مصدر داخل نادي الزمالك أن زيزو تحدث للإعلام بدون إذن وسيتم معاقبته".

وأختتم تصريحاته: "زيزو ما زال لاعباً في نادي الزمالك وليس من حقه الإدلاء بأي تصريحات دون الحصول على إذن، حسب اللائحة المنصوص عليها، وتخص جميع اللاعبين".

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