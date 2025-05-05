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"يا جماعة سيبوه يسافر".. شوبير يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك بشأن نجم الفريق

11:25 ص الإثنين 05 مايو 2025
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    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
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كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، لمجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب موقف أحمد حمدي، لاعب الفريق، الذي يعمل على السفر للخارج، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أحمد حمدي نجم الزمالك مصمم على الطبيب الألماني عشان يتطمن على نفسه بعد الإصابة الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي".

أضاف: "ما تسفروه يطمن يا جماعة، الولد كان مهم وكان ليه دور مهم جدا ومسجل هدف الفوز بالكونفدرالية بقاله سنة ملعبش، من نهائي الكونفدرالية ملعبش".

أكمل: "يا جماعة سفروه مش هتيجي على سفرية لألمانيا يعني، خصوصا أن أحمد حمدي لاعب مقاتل ومهم جداً ومحترف بمعنى الكلمة".

جدير بالذكر، أن أحمد حمدي، يخوض في الفترة الحالية، المرحلة الأخيرة من التأهيل، وأصبح جاهز للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات المقبلة.

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