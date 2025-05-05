مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

11:01 ص الإثنين 05 مايو 2025

الزمالك والبنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويأمل الأبيض في العود مرة أخرى للانتصارات، عقب تعادله في المباراة الماضية مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف..

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل قنوات أون تايم سبورتس 1، مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الخامس، برصيد 32 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك موعد مباراة الزمالك نادي الزمالك البنك الأهلي أخبار الزمالك مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان