الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويأمل الأبيض في العود مرة أخرى للانتصارات، عقب تعادله في المباراة الماضية مع المصري البورسعيدي سلبيا دون أهداف..

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل قنوات أون تايم سبورتس 1، مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الخامس، برصيد 32 نقطة.