تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، على تشكيل مواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن هناك تغييرين في تشكيل الفارس الأبيض، سيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي، ومحمود بنتايج بدلا من محمد حمدي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري.

ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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