"تراجع بميزة الانتقالات الشتوية".. 4 ملاحظات بصفقات الزمالك الصيفية المقبلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد الفترة الحالية تحركات مُكثفة من قِبل مسؤولي نادي الزمالك لتأمين ملف الصفقات بالانتقالات الصيفية المقبلة في ظل رغبتهم تدعيم صفوف الفريق الأول بأكثر من صفقة.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية، قد ذكرت خلال تقرير لها مساء يوم أمس الأحد، أن مسؤولي الزمالك قد حصلوا على توقيع المهاجم المغربي بصفوف الرائد ببلادها كريم البركاوي وزميله الجزائري بالفريق يسري بوزوق.

وأوضحت الصحيفة عبر تقرير لها اليوم الأحد أن اللاعب سينتقل لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل على أن يتم شراء الموسم ونصف الموسم المتبقي بعقد بوزوق، بينما أشارت مصادر إلى أن مسؤولي الزمالك قد تحدثوا مع لاعب خط الوسط بنادي البنك الأهلي محمد فتحي؛ لبحث إمكانية ضمه بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 4 ملاحظات على توجهات الزمالك بالانتقالات الصيفية المقبلة:

1) صفقات انتقال حر

يتضح من تحركات الزمالك السعي للتعاقد مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري أو التي اقتربت عقودهم من نهايتها بتبقي موسم مما يسهل عملية التفاوض للتعاقد مع اللاعب بجانب تقليل نفقات الصفقات التي ستقتصر على راتب اللاعب حين يتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر دون أن يحصل ناديه على رسوم مالية لبيع ما تبقى في عقده.

2) أعمار كبيرة

وعلى عكس فترة الانتقالات الشتوية الماضية التي تعاقد الزمالك خلالها مع لاعبين صغار في السن مثل: التونسي أحمد الجفالي (21) عاماً، أحمد حسام (24) عاماً، محمود جهاد (23) عاماً، صلاح مصدق (27) عاماً يتجه مسؤولي الزمالك للاعبين أصحاب الخبرات مثل كريم البركاوي (29) عاماً، يسري بوزوق (28) عاماً، محمد فتحي (31) عامًا.

3) تدعيمات في الخط الهجومي

لم يرتبط اسم الزمالك خلال الفترة الجارية بلاعبين ينشطون في قلب الدفاع أو الظهير الأيمن أو الأيسر فقط خط الوسط ومراكز الهجوم وهو ما أكده مصدر مسؤول بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي أنهم يروا أن الفريق في حاجة لتدعيم بخطي الوسط والهجوم، مضيفًا:"بالكتير 3 أو 4 صفقات".

4) الاتجاه للاعبي شمال أفريقيا

تحركات الزمالك ترتبط بأسماء لاعبين من شمال أفريقيا خاصة وهو الأمر الذي قد يرتبط بنجاح صفقتي المغربي محمود بنتايج ومواطنه صلاح الدين مصدق.