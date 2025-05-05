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"الإساءات مرفوضة".. الزمالك يطالب بخصم نقاط الأهلي ويشكو من الأخطاء التحكيمية

10:07 ص الإثنين 05 مايو 2025

شعار نادي الزمالك

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كتب - محمد القرش:

أكد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أحمد سالم، على تمسك الفارس الأبيض بخصم 3 نقاط من النادي الأهلي.

وقال سالم خلال تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "مشاركة زيزو في نهائي كأس مصر أمر يخص الجهاز الفني للزمالك، وسيتواجد في الفريق حتى آخر دقيقة في الموسم".

وعن أحداث مباراة الزمالك والمصري، أوضح: "بالطبع الإساءات مرفوضة، ولن أقول أنها قادمة من الصحفيين، لكن الكيل بميكالين في لقاءات أخرى غير مقبول".

وواصل: "تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الزمالك ليس أمر منطقي، حيث يثير الشك والريبة، ولم ندافع عن التحكيم في أزمة الأهلي وأردنا تحكيم عادل أيا كانت جنسيته".

وأضاف: "نتمسك بخصم 3 نقاط من الأهلي وننتظر قرار لجنة الانضباط أن يكون عادلا مثلما فحصت اللجنة الأولمبية الملف".

وبشأن قرار تقديم شكوى ضد زيزو، اختتم: "يوجد فرق توقيت بخصوص تقديم الشكوى ضد اللاعب، حيث القرار صدر الأربعاء الماضي، واليوم كان الأول بعد اجتماع مجلس الإدارة، وهذا بعيدا عن عودته التدريبات".

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