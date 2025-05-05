حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم الذي يقود مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

ويقود محمود ناجي لقاء الزمالك والبنك الأهلي ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثاني، وسيد شعبان حكما رابعا.

ويُدير الحكم محمد الشناوي غرفة تقنية الفيديو "VAR"، بينما يساعده عمر فتحي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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