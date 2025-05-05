كتب - محمد خيري:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا جديدا، بشأن تعديل موعد نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، أنه تقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن في وقت سابق، إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 20 مايو المقبل، دون تحديد الملعب.

ويأتي مصير أحمد سيد زيزو، الذي عاد خلال الساعات الماضية لتدريبات الزمالك، غامضا، بعدما رفض تجديد عقده مع الأبيض، واقترب من الانضمام للنادي الأهلي، ويأمل في المشاركة في بطولة بطولة كأس العالم للأندية، المقبلة.

مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال

ومع أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي، فإن الفريق الأحمر سيتمكن من قيد زيزو في قائمة الفريق في 6 يونيو المقبل، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة للاعب مع الزمالك.

وذلك في ظل أن أحمد سيد زيزو سيصبح لاعبا حرا في اليوم التالي من نهاية الموسم الحالي الذي سينتهي بنهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو القادم، أي أنه سيصبح لاعباً حراً يمكن قيده في قائمة أي فريق آخر بداية من يوم 6 يونيو الجاري.

وبعد تحديد موعد نهائي كأس مصر، تأكد مشاركة زيزو مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الذي يبدأ يوم 14 يونيو المقبل، في حالة انتقاله بشكل رسمي للفريق الأحمر.