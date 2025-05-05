مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجيت

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟

06:46 ص الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    زيزو داخل نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (2)
  • عرض 8 صورة
    زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (4)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (1)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري

عاد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض بعد فترة من الانقطاع.

ويستعد الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

وحضر زيزو لتدريبات الزمالك، بعد غياب 26 يومًا، منذ آخر مرة حضر فيها تدريبات الفريق بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وكانت الفترة الماضية شهدت انقطاع زيزو عن خوض التدريبات داخل نادي الزمالك، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

هل يشارك زيزو مع الزمالك أمام البنك

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، اكد أن زيزو لن يشارك في مواجهة ابنك الأهلي اليوم، خاصة وأنه يخوض تدريبات منفردة.

وأوضح المصدر، أن مشاركة زيزو في المباريات المقبلة، صعبة للغاية، في ظل انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية، بجانب رفضه تجديد عقده مع الفريق.

وأتم المصدر، أن مصير زيزو ليس في يد الجهاز الفني، بل في يد مجلس الإدارة، في ظل النزاع القانوني بين الطرفين في الفترة الحالية، بعدما تقدم اللاعب بشكوى لاتحاد الكرة، وقابلها سكوى من النادي أيضا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الزمالك والبنك الأهلي موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي أحمد سيد زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان