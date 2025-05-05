هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟

كتب - محمد خيري

عاد أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض بعد فترة من الانقطاع.

ويستعد الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

وحضر زيزو لتدريبات الزمالك، بعد غياب 26 يومًا، منذ آخر مرة حضر فيها تدريبات الفريق بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وكانت الفترة الماضية شهدت انقطاع زيزو عن خوض التدريبات داخل نادي الزمالك، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

هل يشارك زيزو مع الزمالك أمام البنك

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، اكد أن زيزو لن يشارك في مواجهة ابنك الأهلي اليوم، خاصة وأنه يخوض تدريبات منفردة.

وأوضح المصدر، أن مشاركة زيزو في المباريات المقبلة، صعبة للغاية، في ظل انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية، بجانب رفضه تجديد عقده مع الفريق.

وأتم المصدر، أن مصير زيزو ليس في يد الجهاز الفني، بل في يد مجلس الإدارة، في ظل النزاع القانوني بين الطرفين في الفترة الحالية، بعدما تقدم اللاعب بشكوى لاتحاد الكرة، وقابلها سكوى من النادي أيضا.