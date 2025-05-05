كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

وستكون مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي اليوم، هي المباراة رقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين معا، حيث سبق أن تواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وخلال 10 مواجهات سابقة، جمعت بين الزمالك وفريق البنك الأهلي، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 7 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى البنك الأهلي 16 هدفا، فيما تلقت شباكهم 10 أهداف.

ويأتي الثنائي محمد هلال لاعب البنك الأهلي السابق، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في مقدمة هدافي تاريخ مواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف لكلا منهما.

والجدير بالذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الأول من الموسم الحالي وانتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.