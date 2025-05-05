حكم دولي سابق يعلق على القرارات التحكيمية في مباراة الأهلي وحرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على قرارات الحكم أمين عمر، في مباراة النادي الأهلي أمام نظيره حرس الحدود أمس في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت مباراة المارد الأحمر أمام فريق حرس الحدود، شهدت أكثر من حالة جدلية ومنها الهدف الأول للنادي الأهلي، الذي اعترض عليها لاعبو حرس الحدود بداعي وجود تسلسل على طاهر محمد الذي أحرز الهدف، بجانب احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي قبل أن يتم إلغائها بعد العودة لتقنية الفار.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف الأهلي الأول في مرمى حرس الحدود صحيح، قرار الحكم المساعد باحتساب الهدف صحيح واللعبة دقيقة للغاية ولكن ليس بها تسلسل".

وأضاف : "كرة إمام عاشور التي احتسبت ركلة جزاء، ثم تم إلغائها من قبل حكم الفار، قرار الإلغاء قرار صحيح وليس هناك أي خطأ على مدافع حرس الحدود، خاصة وأنه نجح في لعب الكرة".

وتابع: "قرب أمين عمر بدرجة كبيرة من اللعبة لم يساعده على اتخاذ القرار الصحيح، لم يكن لديه زاوية الرؤية الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب، لكن في النهاية أوجه التحية إلى حكم الفيديو طارق مجدي على استدعائه حكم الساحة لمساعدته في اتخاذ القرار الصحيح".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود أمس، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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