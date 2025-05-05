ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري رقم 45؟

كتب - محمد القرش:

تلقى النادي الأهلي هدية فريق فاركو بصدر رحب، حيث فاز على نظيره حرس الحدود بخماسية دون رد بالدوري المصري الممتاز.

وكانت هدية فاركو للأهلي هي الفوز على بيراميدز متصدر الدوري الممتاز بثلاثية مقابل هدفين.

وأصبح فارق النقاط بين بيراميدز والأهلي، حيث وصل الفريق السماوي إلى 47 نقطة والأهلي 46.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

يتبقى للمارد الأحمر 4 مباريات على انتهاء موسم 2024/25 الجاري، حيث يواجه كل من: المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، وفاركو.

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز بجميع المباريات الأربعة المقبل، بجانب تعادل أو خسارة وحيدة لبيراميدز من أجل الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وحال تعادل بيراميدز في مباراة واحدة يصل إلى 57 نقطة، بينما يفوز الأهلي بجميع المباريات الـ4 يصل إلى 58 نقطة.

جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل

1- بيراميدز - 47 نقطة - 21 مباراة.

2- الأهلي - 46 نقطة - 21 مباراة.

3- الزمالك - 39 نقطة - 20 مباراة.

4- المصري البورسعيدي - 35 نقطة - 20 مباراة.

5- البنك الأهلي - 32 نقطة - 19 مباراة.

6- فاركو - 29 نقطة - 20 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة - 19 مباراة.

8- بتروجيت - 25 نقطة - 20 مباراة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة - 21 مباراة.