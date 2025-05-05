ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري لأول مرة في التاريخ؟

كتب - محمد القرش:

تعثر نادي بيراميدز في السباق على لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25، حيث سقط أمام فاركو بثلاثية مقابل هدفين.

وقلص النادي الأهلي فارق النقاط مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، بعد الفوز على حرس الحدود بخماسية دون مقابل.

ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري الممتاز؟

يتبقى لنادي بيراميدز 4 مواجهات ضد كل من: البنك الأهلي، الزمالك، بتروجيت، وسيراميكا كليوباترا.

ولا طريق أمام بيراميدز سوى الفوز بجميع المباريات المقبلة، طالما لم يتعثر النادي الأهلي خلال الأربع مباريات المقبلة.

وحال استمرار الثنائي في الفوز بالمباريات، يصل بيراميدز إلى 59 نقطة، بينما يصل الأهلي إلى 58.

جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل

1- بيراميدز - 47 نقطة - 21 مباراة.

2- الأهلي - 46 نقطة - 21 مباراة.

3- الزمالك - 39 نقطة - 20 مباراة.

4- المصري البورسعيدي - 35 نقطة - 20 مباراة.

5- البنك الأهلي - 32 نقطة - 19 مباراة.

6- فاركو - 29 نقطة - 20 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة - 19 مباراة.

8- بتروجيت - 25 نقطة - 20 مباراة.

9- حرس الحدود - 22 نقطة - 21 مباراة.

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