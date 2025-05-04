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أول تحرك من الزمالك ضد تصريحات زيزو

11:35 م الأحد 04 مايو 2025

أحمد مصطفى ''زيزو''

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كتب - محمد خيري:

قرر نادي الزمالك التحرك ضد تصريحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو، والتي كانت دون إذن.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الزمالك قرر توقيع غرامة مالية إضافية على زيزو بعد تصريحاته التلفزيونية دون إذن مسبق.

وأوضح المصدر أن الغرامة المالية ستصل إلى 200 ألف جنيه مصري كما هو متبع حسب اللائحة.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا تحت أمر نادي الزمالك لحد آخر يوم".

وأوضح: "حضوري تمرين اليوم لأني تحت أمر نادي الزمالك في أي حاجة".

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