أول تعليق من عماد النحاس بعد الفوز على حرس الحدود بخماسية

كتب - يوسف محمد:

علق عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، على فوز فريقه بخماسية نظيفة على حساب فريق حرس الحدود، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المارد الأحمر، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال النحاس في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "ظهرنا بمستوى جيد في المباراة، نجحنا في السيطرة على معظم أجواء المباراة".

وأضاف: "تمكنا من مشاركة عدد من اللاعبين مثل علي معلول، أتمنى أن تسمع لنا الفرصة في المباريات المقبلة لمنح فرص لعدد من اللاعبين، مثل كريم نيدفيد وأشرف داري".

وتابع : "أخبرت اللاعبين، بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم في المباراة، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، خاصة وأنه من الممكن أن تحسم بطولة الدوري في النهاية بفارق الأهداف".

وأكمل: "تم استبدال طاهر محمد طاهر بين شوطي المباراة، بعد شعوره ببعض الآلام ولكن الأمر لم يرتقى إلى إصابة، وخروجه للحفاظ عليه".

واختتم النحاس تصريحاته: "لم أرى إمام عاشور يبكي، كان طبيعيا خلال تواجدنا في غرف الملابس عقب نهاية المباراة".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

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