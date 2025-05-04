"تحت أمر النادي".. أول تعليق من زيزو بعد عودته لتدريبات الزمالك

كتب - محمد القرش:

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، على عودته لتدريبات الفريق اليوم الأحد.

وقال زيزو في تصريحات لبرنامج "الكورة مع فايق"عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا تحت أمر نادي الزمالك لحد آخر يوم".

وأوضح: "حضوري تمرين اليوم لأني تحت أمر نادي الزمالك في أي حاجة".

يُذكر أن زيزو عاد إلى تدريبات الزمالك بعد انقطاعه لمدة 25 يوما دون سبب مُعلن، اليوم الأحد.

وكان مصدر كشف "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات، وحصل على مقدم تعاقد أيضًا.

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