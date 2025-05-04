كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطاردة فريق بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعدما قلص عدد النقاط بينهما إلى نقطة وحيدة فقط.

ونجح النادي الأهلي اليوم، في تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، ليستفيد من تعثر بيراميدز اليوم والهزيمة أمام فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويقلص فارق النقاط بينهما إلى نقطة وحيدة.

ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاد إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ 47 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز.. 47 نقطة.. 21 مباراة.

2- الأهلي.. 46 نقطة.. 21 مباراة.

3- الزمالك.. 39 نقطة.. 20 مباراة.

4- المصري البورسعيدي.. 35 نقطة.. 20 مباراة.

5- البنك الأهلي.. 32 نقطة.. 19 مباراة.

6- فاركو.. 29 نقطة.. 20 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا.. 27 نقطة.. 19 مباراة.

8- بتروجيت.. 25 نقطة.. 20 مباراة.

9- حرس الحدود.. 22 نقطة.. 21 مباراة.

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