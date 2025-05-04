"مش هتاخدوا الدوري".. بيراميدز يشكو من غياب العدالة وحكم مباراة فاركو

كتب - نهى خورشيد:

انتقد معتصم سالم، نائب المدير الرياضي بنادي بيراميدز، ما وصفه بـ التعنت الواضح ضد ناديه في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق واجه مشاق كبيرة هذا الموسم ولن يستسلم رغم كل الضغوط.

وأشار سالم في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي إلى غياب العدالة في توزيع الملاعب والمواعيد، حيث خاض بيراميدز معظم مبارياته الحاسمة خارج ملعبه وفي أجواء مناخية صعبة، في مقابل تسهيلات للمنافسين، متسائلًا عن أسباب هذا الإصرار على إبعاد الفريق عن المنافسة.

كما وصف ما حدث في مباراة فاركو اليوم بالدوري بالمهزلة، مشيرًا إلى تجاوزات من إداريي ولاعبي الفريق المنافس دون تدخل تحكيمي، مطالباً بتعيين حكام دوليين لمباريات حاسمة تعكس قيمة المنافسة في الدوري.

وشدد نائب المدير الرياضي على أن مباراة فاركو كانت مختلفة تماما عن كل اللقاءات الماضية، من أطفال وإداريين منذ الدقيقة الأولى يعملون على إضاعة الوقت ووصل الأمر إلى إخفاء الكرات دون أن يتدخل الحكام لإيقاف تلك المهزلة، وكذلك إداريين ولاعبين يتحدثون مع لاعبينا وجهازنا الفني قائلين:" مش هتاخدوا الدوري"، واشتباك في نهاية المباراة مع لاعبينا تسبب في إصابة مدير أمن نادي بيراميدز كان يحاول إبعاد لاعبي وجهاز فاركو عن لاعبي بيراميدز.

واختتم أنه في مثل هذه المواجهات الحاسمة كيف تعين لجنة الحكام حكما ليس بقيمة المباراة، وعدم تعيين طاقم حكام دولي يناسب أهمية اللقاء وحساسيته، وهل من الطبيعي أن متصدر الدوري والمنافس على اللقب يلعب مباراته بدون طاقم حكام دولي كفء للقاء الهام.