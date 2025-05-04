موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على حرس الحدود

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي بخماسية دون رد على نظيره حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وقلص المارد الأحمر فارق النقاط مع بيراميدز متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إلى نقطة واحدة، حيث خسر الفريق السماوي من نظيره فاركو بثلاثية مقابل هدفين اليوم الأحد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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