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"الرابع تاريخيا".. رقم سلبي لليفربول بعد الهزيمة أمام تشيلسي في الدوري

09:43 م الأحد 04 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الهزيمة أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول حسم بطولة الدوري المصري لصالحه خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع في الجولة الماضية.

وسجل فريق ليفربول رقما سلبيا بعد الهزيمة أمام نظيره تشيلسي اليوم، بعدما أصبح رابع فريق يتعرض للهزيمة في أول مباراة يخوضها، عقب حسم لقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" لصالحه.

وسبق وحقق هذا الرقم فريقين في الدوري الإنجليزي، هم "أرسنال موسم 1997-1998 (أمام ليفربول)، تشيلسي موسم 2005-2006 (أمام بلاكبيرن)، وليفربول في موسم 2019-2020 (أمام مانشستر سيتي)".

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 32 نقطة جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة.

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