تحرك عاجل من الزمالك ضد زيزو بعد عودته للتدريبات

كتب - مراسل مصراوي:

تقدم نادي الزمالك اليوم الأحد بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد لاعبه أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ "زيزو"، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الزمالك طالب في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة بعد امتناعه عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي.

وأوضح المصدر أن الزمالك ارفق في الشكوى أن تخلف اللاعب عن المران ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على الفريق لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمة من المنافسة على البطولات التي يشارك فيها.

وكان زيزو امتنع عن المشاركة في التدريبات والمباريات دون سبب مُعلن منذ 25 يوما، قبل حضوره اليوم للمشاركة في التدريب بشكل طبيعي.