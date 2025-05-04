هتافات خاصة من جمهور الأهلي لـ علي معلول في مباراة حرس الحدود (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

حرصت جماهير النادي الأهلي الحاضرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي على توجيه هتاف خاصة لـ علي معلول الظهير الأيسر التونسي.

والتقطت كاميرات "مصراوي" في استاد القاهرة الدولي جماهير الأهلي وهي تهتف: "يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا".

وتعتبر جماهير النادي الأهلي على معلول أحد أساطير المارد الأحمر عبر التاريخ، نظرا لجهوده العظيمة في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات القارية والمحلية والعالمية.

ويتقدم النادي الأهلي على نظيره حرس الحدود بثلاثية دون رد في الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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