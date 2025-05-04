رسالة قوية من جماهير الأهلي إلى لاعبي الفريق خلال مباراة حرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة الفريق أمام حرس الحدود في بطولة الدوري.

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي".

ورددت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة"، هتاف: "بالدم بالروح الدوري مش هيروح"، في رسالة قوية إلى لاعبي الفريق بضرورة الفوز في مباريات الفريق المتبقية بالدوري، خاصة بعد هزيمة بيراميدز اليوم أمام فاركو.

ومنح بيراميدز المارد الأحمر، فرصة كبيرة، لتقليص فارق النقاط معه في المنافسة على لقب بطولة الدوري، بعد الهزيمة اليوم أمام فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحال تمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود اليوم، سيرفع عدد نقاطه إلى 46 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة.

والجدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود، انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

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