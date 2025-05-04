"ظهر في مباراة الحرس".. عضو جديد ينضم إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي

كتب - يوسف محمد:

انضم محمد نجيب مدرب فريق شباب النادي الأهلي مواليد 2005، إلى الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس.

وظهر محمد يوسف في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى، خلال مباراة الفريق المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نجيب سيتواجد في الجهاز الفني للمارد الأحمر حتى نهاية الموسم، في منصب المدرب المساعد للفريق.

وكان النادي الأهلي، أعلن تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت، خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عن قيادة الفريق عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، أعلن إقالة مارسيل كولر من تدريب الفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

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