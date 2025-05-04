طاهر يسجل هدف تقدم الأهلي على حرس الحدود (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني من الدوري المصري.

وسجل الهدف اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول من تسديدة قوية.

ومع استمرار التقدم، يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، بينما يتوقف حرس الحدود عند النقطة رقم 22 ليبقى في المركز التاسع.



