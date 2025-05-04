أول تعليق من مدرب فاركو بعد الفوز على بيراميدز

كتب - نهى خورشيد:

أعرب أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، عن سعادته بأداء لاعبيه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خطاب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وكانوا سبباً رئيسياً في رفع سقف طموحي، كل ما طالبنا به نفذوه بدقة، ولولا بعض سوء التوفيق في مباريات سابقة لكنا في مركز أفضل".

وأضاف: "الفريق مرّ بموسم صعب العام الماضي، لكننا نجحنا في تجاوز الأزمات، واستطعنا بناء شخصية جديدة للفريق هذا الموسم، أنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون أمام فريق قوي مثل بيراميدز".

وتابع مدرب فاركو: "درسنا بيراميدز جيدًا، وركزنا على الحد من خطورته، وأغلقنا كل المساحات الممكنة أمام مفاتيح لعبه، ورغم تسجيله هدفين، كنا نملك الأفضلية في النتيجة بفضل التزام اللاعبين بالتعليمات".

واختتم حديثه قائلاً: "أتمنى التوفيق لبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنه يمثل مصر، وأتمنى أن يحقق اللقب، فالوصول لهذه المرحلة أمر يُحسب له".