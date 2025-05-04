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مشادة قوية بعد خسارة بيراميدز من فاركو (صور)

08:13 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مشادة قوية بين لاعبي فاركو وبيراميدز (4)
  • عرض 6 صورة
    مشادة قوية بين لاعبي فاركو وبيراميدز (3)
  • عرض 6 صورة
    مشادة قوية بين لاعبي فاركو وبيراميدز (6)
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    مشادة قوية بين لاعبي فاركو وبيراميدز (2)
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    مشادة قوية بين لاعبي فاركو وبيراميدز (5)
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة بيراميدز وفاركو التي أقيمت اليوم الأحد، مشادة قوية بين لاعبي الفريقين.

والتقطت كاميرات المباراة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وهو يتحدث بانفعال ضد لاعب فاركو، وهو ما حدث مع عدد من اللاعبين و الجهاز الفني للفريقين.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لأحد اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني، لكن كاميرات الفيديو لم تُظهر من هو المتلقي.

وفاز فاركو على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

وفي نفس السياق، يحتاج النادي الأهلي للفوز على حرس الحدود بالمباراة الجارية الآن، من أجل تقليص فارق النقاط إلى نقطة واحدة.

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مشادة بين بيراميدز وفاركو بيراميدز فاركو يفوز على بيراميدز الدوري المصري إبراهيم عادل
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