هدية للأهلي.. فاركو يفوز على بيراميدز بثلاثية في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف فاركو في اللقاء كلأ من: "أحمد شريف في الدقيقة 55، محمود عماد في الدقيقة 66، وعمرو ناصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84".

وفي المقابل، أحرز أهداف بيراميدز كلا من: "إبراهيم عادل في الدقيقة 75، ومروان حمدي في الدقيقة 90".

وبهذا الفوز، رفع فاركو رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة رقم 47 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وبهزيمة بيراميدز اليوم أمام فاركو، منح الأهلي فرصة لتقليص فارق النقاط بينهما في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري، إلى نقطة واحدة في حال تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره حرس الحدود.