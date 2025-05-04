كتب - يوسف محمد:

حقق فريق فاركو اليوم، فوزا كبيرا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة، رفع فريق فاركو رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 29 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة رقم 47 في المركز الأول بجدول الترتيب.

وبهزيمة بيراميدز أمام فاركو اليوم، أصبح النادي الأهلي أمامه فرصة كبيرة، لتقليص الفارق مع فريق بيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري، إلى نقطة وحيدة، في حال تمكن من تحقيق الفوز على فريق حرس الحدود اليوم.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز.. 47 نقطة.. 21 مباراة.

2- الأهلي.. 43 نقطة.. 20 مباراة.

3- الزمالك.. 39 نقطة.. 20 مباراة.

4- المصري البورسعيدي.. 35 نقطة.. 20 مباراة.

5- البنك الأهلي.. 32 نقطة.. 19 مباراة.

6- فاركو.. 29 نقطة.. 20 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا.. 27 نقطة.. 19 مباراة.

8- بتروجيت.. 25 نقطة.. 20 مباراة.

9- حرس الحدود.. 22 نقطة.. 20 مباراة.

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