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ترتيب هدافي الدوري المصري يشتعل بعد هدف عمرو ناصر في بيراميدز

07:31 م الأحد 04 مايو 2025
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    احتفال إمام عاشور
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    غزل المحلة يتعاقد مع محمد علي بن حمودة
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    أسامة فيصل وخالد عبد الفتاح
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    عمرو ناصر لاعب فاركو
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كتب - محمد القرش:

اشتعل جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25، بعد تسجيل عمرو ناصر لاعب فاركو هدفا في مرمى بيراميدز منذ قليل.

ويتصدر لاعب الزمالك، ناصر منسي، جدول الترتيب برصيد 10 أهداف، بينما جاء إمام عاشور وصيفا برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1. ناصر منسي (الزمالك) - 10 أهداف

2. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف

3. محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) - 9 أهداف

4. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 9 أهداف

5. عمرو ناصر (فاركو) - 8 أهداف

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ترتيب هدافي الدوري المصري هدافي الدورسي المصري عمرو ناصر ناصر منسي إمام عاشور بيراميدز فاركو
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