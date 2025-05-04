ترتيب هدافي الدوري المصري يشتعل بعد هدف عمرو ناصر في بيراميدز

كتب - محمد القرش:

اشتعل جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25، بعد تسجيل عمرو ناصر لاعب فاركو هدفا في مرمى بيراميدز منذ قليل.

ويتصدر لاعب الزمالك، ناصر منسي، جدول الترتيب برصيد 10 أهداف، بينما جاء إمام عاشور وصيفا برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1. ناصر منسي (الزمالك) - 10 أهداف

2. إمام عاشور (الأهلي) - 9 أهداف

3. محمد علي بن حمودة (غزل المحلة) - 9 أهداف

4. أسامة فيصل (البنك الأهلي) - 9 أهداف

5. عمرو ناصر (فاركو) - 8 أهداف

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