مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 1
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 2
15:00

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"بعد العودة للمران".. ماذا قدم زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي؟

07:13 م الأحد 04 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

عاد أحمد سيد زيزو للمشاركة في تدريبات نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري، للمرة الأولى عقب غيابه عن المران خلال الفترة الماضية لمدة وصلت إلى ما يقرب من شهر.

ويعود زيزو للمشاركة في تدريبات الزمالك، بعد غياب استمر لمدة 26 يوميا، حيث كان آخر حضور للاعب في مران الفارس الأبيض بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وبات أحمد سيد زيزو، على أعتاب الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، عقب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن أحمد زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

أرقام زيزو مع الزمالك هذا الموسم

وشارك زيزو خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 16 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

وخاض صاحب ال 29 عاما مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 9 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، بالإضافة إلى المشاركة في مباراتين ببطولة كأس السوبر المصري، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي، شارك اللاعب مع الفارس الأبيض في 4 مباريات، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف واحد، بالإضافة إلى المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

أقرأ أيضًا:

موقف زيزو من التواجد في قائمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الزمالك تدريبات نادي الزمالك الأهلي فترة الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات