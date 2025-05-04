"بعد العودة للمران".. ماذا قدم زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي؟

كتب - يوسف محمد:

عاد أحمد سيد زيزو للمشاركة في تدريبات نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق 4 مايو الجاري، للمرة الأولى عقب غيابه عن المران خلال الفترة الماضية لمدة وصلت إلى ما يقرب من شهر.

ويعود زيزو للمشاركة في تدريبات الزمالك، بعد غياب استمر لمدة 26 يوميا، حيث كان آخر حضور للاعب في مران الفارس الأبيض بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وبات أحمد سيد زيزو، على أعتاب الرحيل عن نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، عقب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن أحمد زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إليه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

أرقام زيزو مع الزمالك هذا الموسم

وشارك زيزو خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 16 هدفا، بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

وخاض صاحب ال 29 عاما مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ولعب زيزو مع الزمالك خلال الموسم الحالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 9 مباريات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، بالإضافة إلى المشاركة في مباراتين ببطولة كأس السوبر المصري، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي، شارك اللاعب مع الفارس الأبيض في 4 مباريات، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف واحد، بالإضافة إلى المشاركة في مباراة كأس السوبر الأفريقي ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

أقرأ أيضًا:

موقف زيزو من التواجد في قائمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد