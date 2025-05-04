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"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري

07:04 م الأحد 04 مايو 2025
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت
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    الأهلي وبتروجيت (10)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور، عمرو السولية ومروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي وأشرف بن شرقي.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق حرس الحدود في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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النادي الأهلي الأهلي وحرس الحدود تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة حرس الحدود الدوري المصري
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