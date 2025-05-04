مصدر يكشف لمصراوي كواليس مران زيزو اليوم داخل نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك كواليس، المران الذي خاضه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي بالنادي، بعد أزمته الأخيرة مع الإدارة بشأن أنباء انتقاله للأهلى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن زيزو خاض تدريباً منفرداً على هامش المران الجماعي للفريق، في إطار برنامج تأهيلي خاص بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن مشاركة زيزو في مران منفصل أمر طبيعي، نظراً لابتعاده عن الفريق لما يقرب من شهر، وهو ما يستدعي إخضاعه لبرنامج بدني منفصل لاستعادة الجاهزية تدريجياً.

وأوضح المصدر أن زيزو، منذ عودته إلى مقر النادي، لم يحدث أي احتكاك بينه وبين أي عنصر داخل الفريق أو الجهاز الفني، مشيراً إلى أن التعامل يتم باحترافية تامة وفقاً للضوابط المتبعة داخل القلعة البيضاء.