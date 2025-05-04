موقف زيزو من التواجد في قائمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كتب - محمد القرش:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد، عودة أحمد سيد زيزو بعد الانقطاع عن التدريبات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن زيزو تدرب منفردا بس انقطاعه عن التدريبات منذ أكثر من شهر.

وأوضح المصدر أن زيزو لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، حيث لا يدخل أي لاعب تدرب فرديا إلى قائمة الفريق للمباراة التالية.

وجاءت أزمة زيزو مع الزمالك بسبب التأكد من توقيعه لعقود انضمامه لمدة 4 سنوات.

يُذكر أن مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني للدوري المصري.

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