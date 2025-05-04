مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

3 2
15:00

سيلتا فيجو

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

موقف زيزو من التواجد في قائمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

06:19 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (4)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (1)
  • عرض 8 صورة
    أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (3)
  • عرض 8 صورة
    زيزو داخل نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    احتفال زيزو مع الزمالك
  • عرض 8 صورة
    زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الأحد، عودة أحمد سيد زيزو بعد الانقطاع عن التدريبات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن زيزو تدرب منفردا بس انقطاعه عن التدريبات منذ أكثر من شهر.

وأوضح المصدر أن زيزو لن يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، حيث لا يدخل أي لاعب تدرب فرديا إلى قائمة الفريق للمباراة التالية.

وجاءت أزمة زيزو مع الزمالك بسبب التأكد من توقيعه لعقود انضمامه لمدة 4 سنوات.

يُذكر أن مباراة الزمالك والبنك الأهلي تقام غدا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدور الثاني للدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

أحمد حمدي يصافح زيزو بعد العودة للتدريبات (صور)

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عودة زيزو زيزو تدريبات الزمالك الزمالك الزمالك ضد البنك الأهلي قائمة الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات