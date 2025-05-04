مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف النادي من التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سانت تريدين البلجيكي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي تواصل مع اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد ووالده، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "الأمور لم ترتقي بين النادي الأهلي وبلعيد، إلى مفاوضات رسمية من قبل المارد الأحمر، مع نادي سانت تريدين البلجيكي ومازال الأمر مجرد جس نبض من قبل النادي مع اللاعب لمعرفة موقفه".

وكان المارد الأحمر، دخل في مفاوضات قوية مع المدافع الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل الانتقال إلى فريق سانت تريدين البلجيكي.

وشارك بلعيد رفقة الفريق البلجيكي سانت تريدين خلال الموسم الحالي، في 15 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يسعى إلى تدعيم صفوف فريقه بأقوى الصفقات خلال الفترة الحالية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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