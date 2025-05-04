بيراميدز يكشف سبب غياب نجم الفريق عن مواجهة فاركو

كتب - نهى خورشيد:

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدمة بغياب أحد عناصره الأساسية من مواجهة فاركو المرتقبة في الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي، تعرض لإصابة خلال تدريبات الفريق، إذ أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة إصابته بجزع في مفصل الكاحل.

وأوضح المنيري أن اللاعب سيحتاج لفترة علاج تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام، ما استدعى خروجه من حسابات الجهاز الفني في مواجهة الجولة الرابعة من المرحلة الختامية للمسابقة، والمقررة على استاد المكس بالإسكندرية.

وتقام مواجهة بيراميدز وفاركو حالياً، على ستاد المكس بالاسكندرية.

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